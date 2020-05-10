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США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

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16:58   10 Мая 2020
Политика

Трамп призвал наградить Пулитцером настоящих журналистов, а не "фейковый NYT"

Трамп призвал наградить Пулитцером настоящих журналистов, а не "фейковый NYT"

Журналистам New York Times следует вернуть Пулитцеровские премии, чтобы их могли вручить настоящим представителям СМИ, утверждает президент США Дональд Трамп.

Пулитцеровскую премию получил коллектив New York Times за материалы о России. Учитывая, что статья в газете фейковая, то раскритиковали премию и издание очень многие. В России назвали публикацию NYT "пособием по фейкам". Жестко отреагировал на ситуацию и Трамп. Американский лидер назвал корреспондентов NYT фейковыми журналистами, которые неоправданно получили награды за статьи "о России и  мошенничестве с импичментом".

Президент США призывает издание NYT вернуть "запятнанные награды", чтобы премию могли получить настоящие представители СМИ, которые этого заслуживают.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также прокомментировал вручение "Пулитцера" американскому изданию. Он сравнил New York Times с советскими журналами "Мурзилка" и "Крокодил".

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Автор: Юлия Яковлева
#трамп #new york times #пулитцеровская премия

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