Журналистам New York Times следует вернуть Пулитцеровские премии, чтобы их могли вручить настоящим представителям СМИ, утверждает президент США Дональд Трамп.

Пулитцеровскую премию получил коллектив New York Times за материалы о России. Учитывая, что статья в газете фейковая, то раскритиковали премию и издание очень многие. В России назвали публикацию NYT "пособием по фейкам". Жестко отреагировал на ситуацию и Трамп. Американский лидер назвал корреспондентов NYT фейковыми журналистами, которые неоправданно получили награды за статьи "о России и мошенничестве с импичментом".

Президент США призывает издание NYT вернуть "запятнанные награды", чтобы премию могли получить настоящие представители СМИ, которые этого заслуживают.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также прокомментировал вручение "Пулитцера" американскому изданию. Он сравнил New York Times с советскими журналами "Мурзилка" и "Крокодил".