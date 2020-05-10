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США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль
Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

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16:56   10 Мая 2020
Политика

Путин напомнил о нереализованных попытках боевиков развалить РФ

Путин напомнил о нереализованных попытках боевиков развалить РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что те, кто хочет разделить страну, планируют властвовать над ней.

"Разделяй и властвуй. Это может быть применено в отношении между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри", — отметил глава РФ в эфире телеканала "Россия-1".

Путин рассказал, какие попытки по развалу России удалось предотвратить. С его слов, боевики на Кавказе, с которыми 20 лет назад была война, имели все шансы, чтобы реализовать свой "гнусный план". Такие же события наблюдались на севере, северо-западе и Урале.

На сегодняшний день Россия надежно защищена от любых внешних посягательств. По мнению Путина, если бы в стране своевременно не удержали целостность, то ее граждан ожидало бы печальное будущее.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #боевики #политика #власть

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