Путин напомнил о нереализованных попытках боевиков развалить РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что те, кто хочет разделить страну, планируют властвовать над ней.

"Разделяй и властвуй. Это может быть применено в отношении между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри", — отметил глава РФ в эфире телеканала "Россия-1".

Путин рассказал, какие попытки по развалу России удалось предотвратить. С его слов, боевики на Кавказе, с которыми 20 лет назад была война, имели все шансы, чтобы реализовать свой "гнусный план". Такие же события наблюдались на севере, северо-западе и Урале.

На сегодняшний день Россия надежно защищена от любых внешних посягательств. По мнению Путина, если бы в стране своевременно не удержали целостность, то ее граждан ожидало бы печальное будущее.