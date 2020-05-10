Пользователи Twitter преподали урок истории Трампу, приписавшему США победу над фашизмом

Британская и американская пропаганда пожинают плоды своей успешной семидесятипятилетней работы по искажению истории, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Иначе нельзя объяснить результаты исследования социологов.

Компания YouGov по заказу британской газеты The Times провела опрос и выяснила, что большинство жителей Франции, Германии и США отдают решающую роль в победе над нацистской Германией в 1945 году Соединенным Штатам, а вовсе не СССР. А британцы полагают, что самый большой вклад внесла их страна.

Причина такого неприятия СССР — в «чужом» для западного понимания политическом строе. То же самое касается Китая, который победил нацистский режим в Японии, объяснил «Политике Сегодня» Николай Межевич.

«Они были красные. <…> А «красный» по умолчанию не может быть хорош, «красный» может только порабощать», — сказал Межевич.

Чем больше времени проходит с разгрома гитлеровской Германии, тем легче Западу искажать историческую правду.

«Ну разве мы можем представить уничтожение памятника Коневу в Чехословакии в 55 году? Понятно, что нет. Или те бесчинства, что сейчас происходят в Польше... И даже в 80-е годы не могли, хотя и тогда были люди, которые относились к памятным местам иначе. И даже в 90-е люди были еще к такому не готовы!», —продолжил Межевич.

Происходящее сейчас научный сотрудник Института Европы РАН назвал «войной памяти», в которой пока выигрывает Запад.

«Честно говоря, пока наша позиция не выглядит сильной», — сокрушается эксперт.

Признает это и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, противодействовать политике уничтожения памяти сложно — время упущено.

Доказательства, факты, которые сейчас предоставляет Россия о событиях Второй мировой войны, трактуются на Западе предвзято.

«Западному читателю мнение России преподносится не как позиция в сторону исторической правды, а как позиция в пользу тогдашнего «страшного и деспотичного СССР» <…> Это элемент современной геополитической игры наших оппонентов на обеспечение собственного тотального доминирования в мире: и экономически, и политически и в военном отношении. Сейчас речь зашла и о морально нравственных областях нашего бытия и сознания», — уверен сенатор.

Впрочем, проблески здравого смысла еще встречаются. Накануне пользователи соцсетей раскритиковали твит Белого дома США, в котором утверждалось, что нацизм победили «Америка и Великобритания». Администрации Трампа преподали урок истории.

«Абсолютная ложь: именно СССР победил нацистскую Германию, а не США и Великобритания. На протяжении большей части Второй мировой войны США и Великобритания сталкивались только с десятью немецкими дивизиями. СССР воевал с более чем 200 немецкими дивизиями. Белый дом пытается переписать историю», — пишет Бен Нортон.

«Америка и Великобритания. Ну да, конечно», — сыронизировал пользователь с ником Eloy и прикрепил знаменитую фотографию Евгения Халдея.

Пользователь Nunca_Gris показал, как должен был бы выглядеть снимок Халдея по логике Трампа.

«Мой дедушка служил во время той войны на стороне СССР. Он стрелял в нацистов, обходясь четвертью буханки хлеба в день на протяжении почти года. Совершенно отвратительно, что его память запятнали таким образом — из-за чего-то столь жалкого, как политическая повестка дня», — поделился историей Yuri K

Поддержала комментаторов и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но, когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что такая позиция «нейтрализует эффект» от принятия президентами России и США совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Позднее МИД РФ объявил о намерении «провести серьезный разговор» с американскими официальными лицами.