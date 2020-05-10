Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Решение продлить срок действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом власти Кубани приняли, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и мнения медиков.

Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлен до 23 мая, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ограничительная мера действует в регионе с 31 марта, отмечает РИА Новости. По словам Кондратьева, в крае нет ни одного "чистого" муниципалитета.

Вирус продолжает распространяться по территории региона, медики поставили 1929 диагнозов "коронавирусная инфекция", написал глава Краснодарского края в своем Telegram-канале после окончания заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в регионе.

Российские ученые начали разрабатывать модель развития медицинской ситуации в стране, отметил президент РАН Александр Сергеев. Он подчеркнул, что с решением этой задачи станет понятно, как выводить экономику РФ из режима самоизоляции, не перегружая систему здравоохранения страны.