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Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

 Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

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16:27   10 Мая 2020
Общество

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Решение продлить срок действия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом власти Кубани приняли, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и мнения медиков.

Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлен до 23 мая, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ограничительная мера действует в регионе с 31 марта, отмечает РИА Новости. По словам Кондратьева, в крае нет ни одного "чистого" муниципалитета.

Вирус продолжает распространяться по территории региона, медики поставили 1929 диагнозов "коронавирусная инфекция", написал глава Краснодарского края в своем Telegram-канале после окончания заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в регионе. 

Российские ученые начали разрабатывать модель развития медицинской ситуации в стране, отметил президент РАН Александр Сергеев. Он подчеркнул, что с решением этой задачи станет понятно, как выводить экономику РФ из режима самоизоляции, не перегружая систему здравоохранения страны.

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Автор: Руслан Неглинный
#кубань #краснодарский край #самоизоляция #коронавирус

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