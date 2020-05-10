Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

 Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль
Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

 Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кубани продлили ограничительные меры из-за COVID-19

 Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах
США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

США пытаются отвлечь внимание от провала в борьбе с COVID-19 обвинениями в адрес КНР

 Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль

Российские театры и музеи будут облагаться нулевым налогом на прибыль
Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

 Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
16:05   10 Мая 2020
Общество

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Обязательный "масочно-перчаточный" режим введут в Петербурге. Жители будут получать штрафы за нахождение на улице без средств индивидуальной защиты.

Наказание за выход на улицу без маски и перчаток вступит в силу с 12 мая. Размер штрафа составит четыре тысячи рублей. Об этом сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Средства защиты необходимо будет носить петербуржцам в общественном транспорте, такси, магазинах, организациях, а также на улице. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми. Перчатки также допустимы из любого материала. До 12 мая "масочно-перчаточный" режим носит рекомендательный характер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#петербург #штраф #маски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...