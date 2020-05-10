Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Обязательный "масочно-перчаточный" режим введут в Петербурге. Жители будут получать штрафы за нахождение на улице без средств индивидуальной защиты.

Наказание за выход на улицу без маски и перчаток вступит в силу с 12 мая. Размер штрафа составит четыре тысячи рублей. Об этом сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Средства защиты необходимо будет носить петербуржцам в общественном транспорте, такси, магазинах, организациях, а также на улице. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми. Перчатки также допустимы из любого материала. До 12 мая "масочно-перчаточный" режим носит рекомендательный характер.