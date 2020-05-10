Совет племен аль-Джабарны готов помогать Салеху устанавливать мир в Ливии

Члены делегации Совета племен аль-Джабарны обсудили с председателем Палаты представителей Агилой Салехом борьбу с терроризмом в Ливии и урегулирование кризиса в стране.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на Afrigatenews, Салех принял у себя в Аль-Куббе делегацию Совета племен аль-Джабарны. В ее состав вошли представители таких ливийских племен, как аль-Авакир, аль-Убейд, аль-Магарба, аль-Урфа, аль-Муджабара и рядя других.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии и план по урегулированию кризиса, который был составлен Салехом и Хафтаром. Совет племен аль-Джабарны поддержал мирные инициативы Палаты представителей и Ливийской национальной армии, а также выразил готовность объединить усилия в борьбе с терроризмом и вторжением Турции.

Салех и Хафтар разработали план, согласно которому в Ливии будет построено гражданское государство. На его основе будет создан Президентский совет страны, членов которого изберет народ.