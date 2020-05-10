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Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
15:41   10 Мая 2020
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Минпросвещения РФ разработало требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

Минпросвещения РФ разработало требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор разработали требования по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии, об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

Школьники будут рассажены друг от друга на безопасное расстояние. Перед началом экзаменов они пройдут проверку температуры и продезинфицируют руки. Дата ЕГЭ по-прежнему назначена на 8 июня. Ранее ассоциация "Глобальные университеты" предлагала организовать Единый государственный экзамен только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.

Ранее Глушко заявил, что Министерство просвещения РФ может отменить Основной государственный экзамен (ОГЭ) в зависимости от ситуации, которая будет происходить в России с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#школьники #егэ

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