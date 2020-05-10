Путин: России удалось избавиться от долгов 1990-х годов

Исправить макроэкономическую ситуацию в 1990-х годах было крайне сложно, учитывая накопившиеся государственные долги России, заявил президент Владимир Путин.

Когда Путин впервые был избран главой государства, все находилось, по его словам, "в хаотичном состоянии", и развиваться не давал зашкаливающий долг. Правительство не могло своевременно его погашать, а инфляция измерялась десятками процентов — словом, у страны не было никаких ресурсов.

Сейчас мы не только избавились от непомерного долгового бремени, но и накопили достаточно большой объем государственных резервов, отметил Путин после инвестиционного форума ВТБ в ноябре 2019 года. Выдержки из этого интервью впервые показал телеканал "Россия 1". В конце апреля Путин подчеркивал, что подготовка плана действий по восстановлению экономики должна учитывать "новую реальность", созданную пандемией коронавирусной инфекции.