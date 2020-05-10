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15:09   10 Мая 2020
Политика

Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены COVID-19

Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены COVID-19

Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов, которые охраняют высокопоставленных чиновников США, начали заражаться коронавирусом. Об этом сообщает Yahoo News.

Сообщается, что бойцы Секретной службы США занимаются охраной важных объектов США и высокопоставленных чиновников.

Министерство внутренней безопасности США сообщает, что коронавирус начал распространяться среди сотрудников спецслужбы. Уже 11 бойцов заразились COVID-19. Еще 60 силовиков находятся на самоизоляции.

Официальный представитель Секретной службы Соединенных Штатов Жюстин Уилан никак не комментирует ситуацию на фоне распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.

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Автор: Илья Романович
#сша #секретная служба #коронавирус

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