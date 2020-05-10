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15:07   10 Мая 2020
Политика

Вассерман объяснил, почему чехам обидно за проигрыш Германии

Вассерман объяснил, почему чехам обидно за проигрыш Германии

Политический аналитик Анатолий Вассерман указал на реваншизм потомков уцелевших пособников фашистской Германии, который лежит в основе нынешних антироссийских провокаций в Чехии.

Относительно недавняя политическая провокация со сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу является уже не первым инцидентом подобного рода, произошедшим с монументами советским воинам-освободителям в Чехии. Так, в материале информационного портала ren.tv политический аналитик Анатолий Вассерман указал на то, что ранее скульптор Давид Черны выкрасил в розовый цвет советский танк ИС-2 в центре Праги, а теперь поставил памятник «власовцам»: «На тоненьком стальном столбике — наш танк Т-34, накрытый немецкой каской».

На данном примере аналитик проиллюстрировал, что отдельным чехам до сих пор обидно за проигрыш Германии во Второй мировой войне (ВОВ) и объяснил причину, почему в этой стране сейчас получает распространение данный политический тренд.

«Им обидно, что международный сброд во главе с Германией проиграл», — пояснил Вассерман, при этом им было отмечено, что в итоге «нас — народ-победитель — разнобезобразно принижают духовные наследники тех, кто в 1941-м соучаствовал в нападении на нас, а в 1945-м надеялся забыть, что воевал за право разбойничать и убивать».

Несмотря на всю возмутительность подобной ситуации, по заявлению эксперта, «такого, несмотря на все ужасы, что мы теперь знаем о войне, до сих пор желают многие» в Чехии, освобожденной от фашистской оккупации. Причина же подобного положения дел заключается в том, что сами чехи во время ВОВ успели усердно поработать на нацистскую армию, делая для нее «прекрасные пулеметы, пушки — в том числе самоходные, самолеты, авиамоторы». В итоге нежелание признать факт такой сопричастности заставляет наследников чешских пособников фашистов прикладывать все усилия для дискредитации СССР с целью переписать историю в удобном для себя ключе.

«За победу предков нам еще придется побороться», — резюмировал Вассерман.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек указал на способ улучшения отношений между Москвой и Прагой.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #чехия

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