Политический аналитик Анатолий Вассерман указал на реваншизм потомков уцелевших пособников фашистской Германии, который лежит в основе нынешних антироссийских провокаций в Чехии.

Относительно недавняя политическая провокация со сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу является уже не первым инцидентом подобного рода, произошедшим с монументами советским воинам-освободителям в Чехии. Так, в материале информационного портала ren.tv политический аналитик Анатолий Вассерман указал на то, что ранее скульптор Давид Черны выкрасил в розовый цвет советский танк ИС-2 в центре Праги, а теперь поставил памятник «власовцам»: «На тоненьком стальном столбике — наш танк Т-34, накрытый немецкой каской».

На данном примере аналитик проиллюстрировал, что отдельным чехам до сих пор обидно за проигрыш Германии во Второй мировой войне (ВОВ) и объяснил причину, почему в этой стране сейчас получает распространение данный политический тренд.

«Им обидно, что международный сброд во главе с Германией проиграл», — пояснил Вассерман, при этом им было отмечено, что в итоге «нас — народ-победитель — разнобезобразно принижают духовные наследники тех, кто в 1941-м соучаствовал в нападении на нас, а в 1945-м надеялся забыть, что воевал за право разбойничать и убивать».

Несмотря на всю возмутительность подобной ситуации, по заявлению эксперта, «такого, несмотря на все ужасы, что мы теперь знаем о войне, до сих пор желают многие» в Чехии, освобожденной от фашистской оккупации. Причина же подобного положения дел заключается в том, что сами чехи во время ВОВ успели усердно поработать на нацистскую армию, делая для нее «прекрасные пулеметы, пушки — в том числе самоходные, самолеты, авиамоторы». В итоге нежелание признать факт такой сопричастности заставляет наследников чешских пособников фашистов прикладывать все усилия для дискредитации СССР с целью переписать историю в удобном для себя ключе.

«За победу предков нам еще придется побороться», — резюмировал Вассерман.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек указал на способ улучшения отношений между Москвой и Прагой.