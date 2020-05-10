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Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

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Путь к Победе. Фотоальбом военных лет
14:56   10 Мая 2020
Весь мир

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вклинился в спор между бывшим министром труда США Робертом Райхом и миллиардером Илоном Маском в Twitter. Маск вновь перешел на русский язык. Рогозин прокомментировал выпад Маска на русском языке цитатой из фильма «Семнадцать мгновений весны» про Штирлица.

 

Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

«Скучным идиотом» на русском языке Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха, который раскритиковал решение миллиардера возобновить работу завода Tesla в городе Фримонт, несмотря на запрет местных властей. Руководство компании посчитало запрет незаконным. Райх заявил, что Маск рискует здоровьем людей и это «капитализм в худшем  проявлении». 

Ранее Маск не раз писал на русском языке, общаясь с подписчиками. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#общество #весь мир #рогозин #илон маск

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