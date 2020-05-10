Рогозин отреагировал на русское ругательство Маска в Twitter цитатой про Штирлица

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вклинился в спор между бывшим министром труда США Робертом Райхом и миллиардером Илоном Маском в Twitter. Маск вновь перешел на русский язык. Рогозин прокомментировал выпад Маска на русском языке цитатой из фильма «Семнадцать мгновений весны» про Штирлица.

«Скучным идиотом» на русском языке Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха, который раскритиковал решение миллиардера возобновить работу завода Tesla в городе Фримонт, несмотря на запрет местных властей. Руководство компании посчитало запрет незаконным. Райх заявил, что Маск рискует здоровьем людей и это «капитализм в худшем проявлении».

Ранее Маск не раз писал на русском языке, общаясь с подписчиками.