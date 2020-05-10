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14:32   10 Мая 2020
Политика

Назначение Саакашвили может негативно повлиять на отношения Тбилиси и Киева

Назначение Саакашвили может негативно повлиять на отношения Тбилиси и Киева

Назначение бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили на должность главы комитета по реформам Украины может негативно отобразиться на дипломатических отношениях Тбилиси и Киева. Такое заявление сделал глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Руководитель грузинского парламента отметил, что вопреки решениям Верховной рады украинский гарант Владимир Зеленский все равно решил "посадить" Саакашвили на высокую должность. Такое решение может негативно повлиять на сотрудничество Киева с Тбилиси. 

Арчил Талаквадзе расценивает такое решение как непонятное, поскольку сам Саакашвили занимается деструкцией и дестабилизирует политику грузинского государства, пишет 360

Владимир Зеленский в День Победы заявил, что ждет эффективной и результативной работы от Михаила Саакашвили в области модернизации таможенной службы. 

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #саакашвили #грузия #зеленский

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