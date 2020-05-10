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14:31   10 Мая 2020
Общество

Путин объяснил важность движения "Бессмертный полк" для россиян

Путин объяснил важность движения "Бессмертный полк" для россиян

Акция "Бессмертный полк" получила массовость благодаря желанию людей сохранить историческую память. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на примере "Бессмертного полка" становится ясно, что пропаганда не нужна для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках. По этому поводу президент сделал заявление в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его мнению, участие в этой акции не только поднимает людей в собственных глазах, но и заставляет помнить о главном. Путин отметил, что герои всегда будут в памяти россиян.

 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #бессмертный полк

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