Накрывший США финансовый кризис вскрыл неэффективность раздачи "вертолетных денег"

Меры борьбы с коронавирусом, реализуемые в России и США, сравнила юрист признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

Статистические данные протеже блогера Алексея Навального приводить не стала. Однако отметила необходимость выдачи россиянам "вертолетных денег", как это делают на Западе. Любовь Соболь сослалась на заказанное Центробанком РФ исследование. Так, 42% россиян пожаловались на ухудшение материального положения, следует из социологического опроса "ИнФОМом".

Кризис в текущей ситуации ожидаем. Многие страны ввели режим самоизоляции, из-за чего предприятиям пришлось приостановить работу или даже сократить штат. Глубину переходного состояния экономики, вызванного COVID-19, сложно анализировать, ведь оно может затянуться на несколько месяцев, считают в Кремле.

Международный опыт отлично демонстрирует неэффективность прямых выплат гражданам в качестве инструмента борьбы с кризисом. В США каждому гражданину выдали по 1,2 тыс. долларов из бюджета, что сильно ударило по экономике страны. Только за февраль из-за пандемии около 10 млн человек, работавших в Соединенных Штатах, потеряли источник дохода. А в марте работы лишились почти 27 млн человек.

Сейчас Соединенные Штаты переживают тяжелый кризис. Американцы не только лишаются работы, но и сталкиваются с проблемами со страховкой. Увольнение означает потерю страховки, а медицина в стране очень дорогая. Например, вызов скорой обойдется минимум в 50 долларов. А подключение к аппарату искусственной вентиляции легких будет стоить около 70 тыс. долларов, пишет Nation News. Если у человека нет страховки, возникает вполне логичный вопрос: насколько целесообразны единовременные выплаты в размере 1,2 тыс. долларов.

Однако у выдачи "вертолетных денег" есть и плюсы. Например, на них можно приобрести продукты. На выданные американским правительством деньги долго прожить не получится, ведь средняя зарплата в США за одну неделю составляет 758 долларов. Нет смысла раздавать деньги, считает колумнист The Financial Times Фрэнсис Коппола.

Пример раздачи "вертолетных денег" в США — исчерпывающий. Вопрос о том, почему Любовь Соболь не учитывает вышеозвученные факторы, остается открытым. Юрист ФБК, вероятно, забыла о принципиально важном моменте, отличающем российскую систему здравоохранения от американской. У россиян есть полис ОМС, благодаря которому они могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Бесплатная помощь оказывается и тем, у кого выявлен COVID-19.

Ни Европа, ни Соединенные Штаты не могут справиться с пандемией коронавируса. Прирост смертности граждан в ряде государств свидетельствует о том, что прямые выплаты не помогли им в борьбе с вирусом. Более того, властям не удалось стабилизировать и финансовое положение своих граждан.