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14:17   10 Мая 2020
Политика

Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

Россия сегодня надежно защищена от любых посягательств извне, подчеркнул президент Владимир Путин.

Эти слова глава государства произнес 12 сентября 2019 года в Дагестане, куда прибыл отпраздновать 20-летие победы над терроризмом, и сейчас телеканал "Россия 1" публикует отрывки интервью. По мнению Путина, если бы боевики сделали то, что планировали, нашу страну ждало бы печальное будущее. Ярким примером является Югославия, где "детей прибивали к заборам собственных домов".

Первоочередной задачей для российских властей была целостность государства, необходимо было во что бы то ни стало ее удержать. Те, кто хочет разделить Россию, хотят над ней властвовать, добавил Путин. В своих выступлениях он не раз говорил, что главной задачей была и остается защита РФ и ее граждан от внешних и внутренних угроз.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #борьба с терроризмом

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