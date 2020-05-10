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 Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве

Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве
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14:11   10 Мая 2020
Общество

Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве

Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве

Президент России Владимир Путин рассказал об увиденном на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Одна из картин произвела большое впечатление, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в московском манеже. Президент России дал интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

Президент РФ Владимир Путин поделился уникальными воспоминаниями об увиденном на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Москве, 4 ноября 2019 года. Одна из картин произвела большое впечатление, поведал об искусстве глава государства.

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Автор: Борис Нестеров
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