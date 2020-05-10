Путин отметил важность единения граждан России

Россиян отличает память об исторических событиях, которые пережила страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в других странах не везде люди проходили через подобные испытания. Благодаря сплоченности народа удавалось преодолеть все сложности. Президент напомнил о периоде раздробленности Руси, когда страну атаковали с запада и с востока. Об этом Путин рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отсюда у людей понимание, что сложности возможном преодолеть общими усилиями. Также немаловажной является национальная идея. У россиян ею является патриотизм, сказал президент.