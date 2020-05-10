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14:00   10 Мая 2020
Общество

Путин отметил важность единения граждан России

Путин отметил важность единения граждан России

Россиян отличает память об исторических событиях, которые пережила страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в других странах не везде люди проходили через подобные испытания. Благодаря сплоченности народа удавалось преодолеть все сложности. Президент напомнил о периоде раздробленности Руси, когда страну атаковали с запада и с востока. Об этом Путин рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отсюда у людей понимание, что сложности возможном преодолеть общими усилиями. Также немаловажной является национальная идея. У россиян ею является патриотизм, сказал президент.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #единство

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