Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Накрывший США финансовый кризис вскрыл неэффективность раздачи "вертолетных денег"

Накрывший США финансовый кризис вскрыл неэффективность раздачи "вертолетных денег"

 Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве

Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве
Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

 Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару

Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Накрывший США финансовый кризис вскрыл неэффективность раздачи "вертолетных денег"

Накрывший США финансовый кризис вскрыл неэффективность раздачи "вертолетных денег"

 Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве

Путин рассказал о впечатлениях от картины "Рабовладельцы" на выставке в Москве
Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

Путин заверил, что Россия защищена от любых внешних угроз

 Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару

Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
13:57   10 Мая 2020
Общество

Путин: Великая Отечественная война останется в памяти народа навсегда

Путин: Великая Отечественная война останется в памяти народа навсегда

Великая Отечественная война останется в народной памяти россиян навсегда, считает президент России Владимир Путин.

Президент не сомневается, что граждане России всегда будут помнить победу, это триумф всех народов СССР. При этом РСФСР пострадала больше остальных республик, так как на нее пришлось около 70% всех потерь в Великой Отечественной войне. Об этом президент рассказал в интервью, записанном для телеканала "Россия-1". 

Ранее Путин рассказал, что планы правительства по развитию армии и флота Российской Федерации будут выполнены: они получат самую современную и мощную военную технику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #война #память

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...