Путин: Великая Отечественная война останется в памяти народа навсегда

Великая Отечественная война останется в народной памяти россиян навсегда, считает президент России Владимир Путин.

Президент не сомневается, что граждане России всегда будут помнить победу, это триумф всех народов СССР. При этом РСФСР пострадала больше остальных республик, так как на нее пришлось около 70% всех потерь в Великой Отечественной войне. Об этом президент рассказал в интервью, записанном для телеканала "Россия-1".

Ранее Путин рассказал, что планы правительства по развитию армии и флота Российской Федерации будут выполнены: они получат самую современную и мощную военную технику.