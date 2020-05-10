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13:57   10 Мая 2020
Общество

Власти Якутии поэтапно отменяют противоэпидемические ограничения

Власти Якутии поэтапно отменяют противоэпидемические ограничения

Решение о поэтапном снятии ограничений, введенных на фоне ситуации с COVID-19, принял глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Благодаря самодисциплине и ответственности якутян распространение вируса удалось предотвратить, отметил глава региона, выступая в эфире Национальной вещательной компании "Саха". Однако ситуация все еще остается напряженной, добавил Айсен Николаев. В частности, в городе Якутске.

Тем не менее, на территории республики есть районы, где выявлены единичные случаи COVID-19. А в некоторых населенных пунктах не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, напомнил Айсен Николаев. Так, в арктических районах, в труднодоступных населенных пунктах снимаются все ограничения. Исключения составляют лишь мероприятия численностью более 50 человек.

В ряде населенных пунктов режим самоизоляции продлен до 31 мая. Однако там заработают ателье, химчистки и ремонт обуви. Плюс ко всему, можно будет заниматься спортом на открытом воздухе. А в сельских муниципальных образованиях вернутся к работе парикмахерские и предприятия торговли. Ряд ограничений с 12 мая будет снять и в городе Алдане.

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Автор: Илья Романович
#россия #якутия #ограничения

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