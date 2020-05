Косачев заявил, что европейцам и американцам «промыли мозги» фильмами о Второй мировой

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал «Политике Сегодня» результаты опроса компании YouGov о роли стран-союзников в победе над нацистской Германией. Советский Союз, по мнению европейцев, занимает далеко не первую строчку.

Большинство граждан США, Франции и Германии считают, что решающий вклад в освобождение стран Европы от фашизма внесли американцы. Столь печальные данные говорят о противостоянии Запада современной России, которая является историческим правопреемником СССР, считает Косачев.

По его мнению, перед западными странами была поставлена задача: воспитать целое поклонение людей с искаженными взглядом на историю. Теперь эти люди вышли в жизнь.

«На протяжении последних двух-трех десятилетий жителям Запада последовательно промывали мозги — это и художественная литература, и фильмы, и учебники. Я думаю, что со временем мы узнаем о цельной скоординированной кампании. Пока мы видим только ее отдельные моменты.<…> Это элемент современной геополитической игры наших оппонентов на обеспечение собственного тотального доминирования в мире: и экономически, и политически и в военном отношении . Сейчас речь зашла и о морально нравственных областях нашего бытия и сознания», — уверен Косачев.

Сенатор считает, что противодействовать этой политике становится все сложнее, так как время упущено. Доказательства, факты, которые предоставляет Москва о событиях Второй мировой войны, трактуются на Западе предвзято.

«Западному читателю мнение России преподносится не как позиция в сторону исторической правды, а как позиция в пользу тогдашнего «страшного и деспотичного СССР», — считает Косачев. — К сожалению, мы долго наблюдали за этим и упустили время с точки зрения противодействия этой безобразной кампании».

Опрос «Кто выиграл войну?» (Who win the war?) проводился по заказу британской газеты The Times. Жителей Великобритании, Франции, США и Германии спрашивали, кто из союзников внес наибольший вклад в разгром нацистов. Большинство опрошенных в ФРГ, США и Франции отдали решающую роль Америке. В Соединенном Королевстве были патриотами и проголосовали за Великобританию.