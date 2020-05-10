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13:46   10 Мая 2020
Общество

МВД не станет усиливать наказание по статье КоАП РФ "Побои"

МВД не станет усиливать наказание по статье КоАП РФ "Побои"

Министерство внутренних дел России отказалось от инициативы усилить ответственность за побои.

Статья 6.1.1 КоАП РФ регламентирует в том числе ответственность за домашнее насилие, сообщили в пресс-службе ведомства. Предложенные изменения были рассмотрены и признаны нецелесообразными, так как прослеживается несоразмерность административной ответственности с уголовной. Наказание за нарушение правовой нормы предусматривает административный штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток. Также возможны обязательные работы до 120 часов.

Министерства внутренних дел и юстиции Российской Федерации ранее прорабатывали проект об ужесточении наказания за побои, предполагалось, что вместо штрафных санкций нарушитель будет помещен под арест. Жертвам домашнего насилия следует разрешить покидать дома без специальных пропусков во время действия режима самоизоляции, который ввели на время пандемии коронавируса. С инициативой выступила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Депутат Госдумы Евгений Федоров дополнил, что подобные проблемы должны решаться при помощи сотрудников правоохранительных органов. Разрешать людям лишний раз выходить из дома в сложившейся эпидемиологической ситуации может быть опасно, заметил парламентарий.

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Автор: Юлия Яковлева
#мвд #побои #домашнее насилие #отвественность

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