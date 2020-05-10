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13:36   10 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ сообщил об испытаниях лекарства от COVID-19 в Дагестане

Минздрав РФ сообщил об испытаниях лекарства от COVID-19 в Дагестане

Перспективные испытания пройдут на территории Республики Дагестан. Минздрав России рассказал об уникальном лекарстве от коронавирусной инфекции.

Врачи Дагестана получат партию медикаментов от COVID-19. Минздрав РФ сообщил об испытаниях лекарства на территории республики.

Медикаментозная потребность региона будет закрыта, упомянули в ведомстве. Медицинские работники смогут испытать лекарства от коронавирусной инфекции.

Оперштаб зафиксировал 11 012 новых носителей COVID-19 в России. Информационный центр оперативного штаба сообщает о 13 790 полностью выздоровевших от коронавирусной инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дагестан #лекарство #пандемия #коронавирус

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