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13:35   10 Мая 2020
Политика

Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару

Россиян предупредили о возможности заражения COVID-19 в жару

Жители России смогут заразиться коронавирусной инфекцией даже в жару, однако риск будет минимальным. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В купальный сезон на открытых водоемах больше шансов заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, а не коронавирусом. Наибольшую опасность представляют возбудители острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А. Лебедев также не исключил вероятность глистных инвазий. 

Эксперт напомнил, что коронавирус живет в клетках человека. Жизнеспособность COVID-19 сильно ограничена в окружающей среде и на разных поверхностях. При нагревании от 30 градусов вирус теряет инфекционную активность, отметил он.

Несмотря на то, что вероятность заразиться коронавирусом контактным путем в жару минимальна, все же остается воздушно-капельный путь, напомнил Лебедев в беседе с "Российской газетой". Он также подчеркнул, что полностью вирус может погибнуть только при температуре плюс 70 градусов.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #лебедев #коронавирус

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