Трамп раскритиковал Буша за молчание во время процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп припомнил бывшему главе государства Джорджу Бушу молчание во время процедуры импичмента.

Как передает NEWS.ru, Буш записал видеообращение по поводу пандемии коронавируса. Он посоветовал народу Америки объединиться в трудные времена распространения инфекции и не вступать в различные партийные разногласия. На заявление Буша отреагировал Трамп. Американский лидер хоть и оценил слова экс-президента Соединенных Штатов, но не упустил случая раскритиковать его.

Трамп спросил у Буша, где тот был во время "величайшего обмана в истории США". Под "величайшим обманом" президент подразумевал импичмент. Буша в то время "просто нигде было не найти", подчеркнул Трамп.