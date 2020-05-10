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13:36   10 Мая 2020
Сирия

Ситуация в Сирии: боевики спровоцировали боестолкновение с САА в Идлибе

Ситуация в Сирии: боевики спровоцировали боестолкновение с САА в Идлибе

Незаконные вооруженные формирования на северо-западе Сирии возобновили провокации широкомасштабных боевых действий.

Вопреки ранее достигнутым мирным договоренностям, джихадисты провоцируют новые боестолкновения с Сирийской арабской армией (САА) в провинции Идлиб. Подтверждение такого обострения ситуации на северо-западе страны можно наблюдать в материале «Федерального агентства новостей». Так, со ссылкой на арабские источники, в издании сообщается о том, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют выходцы из террористической организации «Джебхат ан-Нусра», возобновили обстрелы позиций правительственной армии.

В итоге командование сирийской армии ответило на вооруженную агрессию исламистов огнем из тяжелой артиллерии и РСЗО по огневым точкам боевиков, расположенным в окрестностях населенных пунктов Алия и Сан, между которыми джихадистами ранее был создан укрепленный район, а также по большим скоплениям вооруженных лиц у поселения Аль-Кинда.

Одновременно с этим источником отмечается, что на территорию подконтрольной бандформированиям части Идлиба продолжают приходить новые конвои с турецкой стороны. Так, через погранпереход «Кафр-Лусин» в сирийскую провинцию прибыл конвой ВС Турции из 20 машин, среди которых была бронетехника, военные автомобили и грузовики. В издании подчеркивается, что с 6 марта из Турции на территорию Алеппо и Идлиба прибыло более тысячи турецких солдат и порядка 3080 единиц разного рода техники.

Ранее курдские боевики столкнулись с новой волной атак неизвестных бойцов и террористов на подконтрольной SDF части Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #саа

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