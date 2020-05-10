Длинные выходные ожидают россиян в июне

Длинные выходные ожидают россиян в следующем месяце, а также осенью. Государственные праздники страна отметит 12 июня и 4 ноября.

Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет гражданам в эти даты законные выходные. В июне праздник выпадет на пятницу, таким образом три дня подряд россияне смогут находиться вне работы и придумать для себя полезные занятия.

Осень подарит выходной 4 ноября, в среду, когда страна отпразднует День народного единства. Соответственно, рабочая неделя разделится на два коротких этапа: 2–3 и 5–6 ноября, остальные дни граждане будут отдыхать.

СМИ опубликовали идеи, как можно отлично провести праздники в своей квартире без поездок за город, не нарушая режим ограничения. Рекомендуются три самых вкусных рецепта мясного шашлыка, дистанционные вечеринки и СПА-процедуры не выходя из дома.