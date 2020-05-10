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12:48   10 Мая 2020
Экономика

Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

Власти Китая рассматривают возможность разместить долговые обязательства США на рынке, избавившись от существенного объема облигаций. Это станет ответом на обвинения Вашингтона, который требует от Пекина компенсаций в связи с пандемией коронавируса.

Американские власти запустили активную программу по обвинению Китая в сокрытии факта пандемии коронавирусной инфекции. Вашингтон намерен получить от Пекина значительные компенсации, возлагая на него вину за мировую рецессию. Одним из вариантов закрытия спора американские власти называют прощение части своего госдолга, пишет журналист РИА Новости Наталья Дембинская.

Китай сегодня является вторым в мире держателем долговых обязательств Правительства США. Если в Вашингтоне продолжат публиковать обвинения, КНР рассмотрит возмость размещения активов на открытых рынках — такой исход угрожает экономике Запада серьезными потерями. Один факт отказа от облигаций может подорвать доверие к американской финансовой системе.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #китай #активы #госдолг сша #коронавирус

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