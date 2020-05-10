Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

 Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки
Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

 Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу

Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

 Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки
Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

Китай может распродать госдолг США в ответ на обвинения об утаивании данных о COVID-19

 Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу

Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
12:36   10 Мая 2020
Общество

Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

Учебный год в российских школах планируется начать 1 сентября, причем в очном формате, сообщил замглавы министерства просвещения Дмитрий Глушко.

Более ранние сроки не рассматриваются, так как июнь в нынешнем году выпадает из летнего отдыха детей. Что касается ухода среднего образования в онлайн, это вряд ли случится в обозримом будущем: все-таки живое общение с учителем и другими учениками невозможно заменить. Кроме того, сейчас с точки зрения технической готовности лишь 15% школ в полной мере готовы к тому, чтобы дистанционно вести полный комплекс уроков, цитирует Глушко "Комсомольская правда".

Десятиклассники должны уйти на каникулы до 30 мая, а учащиеся 9-х и 11-х классов — до 5 июня. Сокращения учителей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции не будет, подчеркивали в Минпросвещения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#дети #школьники #образование #школы #учебный год #министерство просвещения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...