Минпросвещения раскрыло планы на новый учебный год в школах

Учебный год в российских школах планируется начать 1 сентября, причем в очном формате, сообщил замглавы министерства просвещения Дмитрий Глушко.

Более ранние сроки не рассматриваются, так как июнь в нынешнем году выпадает из летнего отдыха детей. Что касается ухода среднего образования в онлайн, это вряд ли случится в обозримом будущем: все-таки живое общение с учителем и другими учениками невозможно заменить. Кроме того, сейчас с точки зрения технической готовности лишь 15% школ в полной мере готовы к тому, чтобы дистанционно вести полный комплекс уроков, цитирует Глушко "Комсомольская правда".

Десятиклассники должны уйти на каникулы до 30 мая, а учащиеся 9-х и 11-х классов — до 5 июня. Сокращения учителей из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции не будет, подчеркивали в Минпросвещения.