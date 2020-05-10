Военные в Сирии разминировали более 1,5 гектара территории за сутки

Военные в Сирии за прошедшие сутки разминировали более 1,5 гектара территории страны. Об этом сказано в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, разминированием территории занимались инженерные подразделения вооруженных сил Сирии. За сутки они выполнили задачи по очистке местности и объектов в Думе Джасиме и Эль-Харре.

Военнослужащие разминировали 1,6 гектара территории страны. Они также смогли обнаружить и обезвредить 24 взрывоопасных предмета.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В 2017 году в стране было объявлено о победе над террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, однако в отдельных районах САР и Ирака продолжаются зачистки от боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.