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12:31   10 Мая 2020
Армия

Военные в Сирии разминировали более 1,5 гектара территории за сутки

Военные в Сирии разминировали более 1,5 гектара территории за сутки

Военные в Сирии за прошедшие сутки разминировали более 1,5 гектара территории страны. Об этом сказано в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Минобороны РФ. 

По данным ведомства, разминированием территории занимались инженерные подразделения вооруженных сил Сирии. За сутки они выполнили задачи по очистке местности и объектов в Думе Джасиме и Эль-Харре. 

Военнослужащие разминировали 1,6 гектара территории страны. Они также смогли обнаружить и обезвредить 24 взрывоопасных предмета. 

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В 2017 году в стране было объявлено о победе над террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, однако в отдельных районах САР и Ирака продолжаются зачистки от боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #военные #разминирование

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