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12:14   10 Мая 2020
Политика

Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу

Чегринец предложил Зеленскому строить президентство на честности и служении народу

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что планирует установить памятный колокол в Симферополе. Эти планы раскритиковал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Чегринец заявил, что Зеленскому следует оставить свои шутовские планы по возвращению Крымского полуострова. Кроме того, украинскому лидеру не стоит заявлять о своих намерениях установить памятники на территории российского государства, пишет РИА Новости. По словам общественника, Зеленский еще может стать настоящим президентом, если постарается быть честным и адекватным в служении народу Украины.

Чегринец подчеркнул, что металл после переплавки того самого колокола мог бы оказаться более полезен, например, в одной из сфер народного хозяйства.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #крым #зеленский

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