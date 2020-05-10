Работники малого и среднего бизнеса получат по 12 тыс. рублей в качестве господдержки

Правительство РФ приняло решение о выделении денег из резервного фонда для работников малого и среднего бизнеса. Каждый работник сможет получить выплату в размере 12 130 рублей как минимальный размер оплаты труда.

Кабмин РФ опубликовал на своем официальном сайте постановление о том, что из резервного фонда выделено более 81,1 млрд рублей. Эта субсидия будет направлена на поддержку компаний малого и среднего бизнеса в стране, оказавшегося в сложной ситуации из пандемии коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям средства финансовой помощи для работников, которые устроены официально. Они получат более 12 тысяч рублей.