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12:01   10 Мая 2020
Экономика

Работники малого и среднего бизнеса получат по 12 тыс. рублей в качестве господдержки

Работники малого и среднего бизнеса получат по 12 тыс. рублей в качестве господдержки

Правительство РФ приняло решение о выделении денег из резервного фонда для работников малого и среднего бизнеса. Каждый работник сможет получить выплату в размере 12 130 рублей как минимальный размер оплаты труда.

Кабмин РФ опубликовал на своем официальном сайте постановление о том, что из резервного фонда выделено более 81,1 млрд рублей. Эта субсидия будет направлена на поддержку компаний малого и среднего бизнеса в стране, оказавшегося в сложной ситуации из пандемии коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям средства финансовой помощи для работников, которые устроены официально. Они получат более 12 тысяч рублей.

 

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #кабмин рф

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