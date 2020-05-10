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11:46   10 Мая 2020
Экономика

Правительство РФ выделило на доплаты медработникам 12 млрд рублей

Правительство РФ выделило на доплаты медработникам 12 млрд рублей

Власти России утвердили распределение межбюджетных средств на сумму более 12 млрд рублей, которые предоставят региональным бюджетам на доплаты помогающим больным с COVID-19  медикам.

Соотвествующее распоряжение подписал и. о. премьер-министра Андрей Белоусов. Согласно первому документу, Приморский край получит почти 108 млн рублей, Иркутская область — более 348 млн рублей, Санкт-Петербург получит более 183 млн рублей, в Ленинградская область — более 197 млн рублей.

Более чем 9,2 млрд рублей пойдут на стимулирующие выплаты медработникам Дагестана и Республики Коми, а также Москвы, Московской области и Пермского края.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно изучить на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#россия #врачи #выплаты #коронавирус

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