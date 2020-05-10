Правительство РФ выделило на доплаты медработникам 12 млрд рублей

Власти России утвердили распределение межбюджетных средств на сумму более 12 млрд рублей, которые предоставят региональным бюджетам на доплаты помогающим больным с COVID-19 медикам.

Соотвествующее распоряжение подписал и. о. премьер-министра Андрей Белоусов. Согласно первому документу, Приморский край получит почти 108 млн рублей, Иркутская область — более 348 млн рублей, Санкт-Петербург получит более 183 млн рублей, в Ленинградская область — более 197 млн рублей.

Более чем 9,2 млрд рублей пойдут на стимулирующие выплаты медработникам Дагестана и Республики Коми, а также Москвы, Московской области и Пермского края.

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