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11:45   10 Мая 2020
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Посольство РФ заявило о возможном похищении трех россиян пиратами

Посольство РФ заявило о возможном похищении трех россиян пиратами

Нападению пиратов подверглись два судна в Гвинейском заливе с гражданами России на борту.

Сначала пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong и напали на команду. В результате в плену могли оказаться два члена экипажа, россиянин и украинец, сообщает телеканал "Звезда". Морские разбойники также атаковали исследовательское судно Djibloho, откуда, по неподтвержденной информации, также похитили двух человек, предположительно – россиян.

Аналогичный инцидент произошел 19 апреля неподалеку от Нигерии. Пираты также смогли проникнуть на судно, однако части команды удалось укрыться в специальном помещении. Попасть в него успели не все, поэтому трех россиян пираты могли увести в плен, сообщили представители российского посольства в Бенине.

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Автор: Василий Пименов
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