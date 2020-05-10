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11:41   10 Мая 2020
Экономика

Украина ожидает решения о судьбе "Северного потока — 2" в конце мая

Украина ожидает решения о судьбе "Северного потока — 2" в конце мая

Проект газопровода "Северный поток – 2", вероятно, не будет освобожден от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Киевские дипломаты совместно с "Нафтогазом" предпринимают усилия, чтобы Россия не завершила строительство. Если Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) одобрит заявку и выведет Nord Stream 2 из-под действия законодательства ЕС, Украину ждет "чувствительный удар", равно как и других поставщиков энергоносителей, подчеркнул Мельник. Решение, по его словам, станет известно к концу мая, но "с определенным оптимизмом" можно говорить о том, что исключение сделано не будет.

Работы на заключительном участке "Северного потока — 2" в Балтийском море пока приостановлены из-за санкций США в отношении партнеров "Газпрома", однако в Москве уверены, что справятся собственными силами. Обновленная энергетическая директива ЕС предполагает, что все трубопроводы внутри Европы должны принадлежать независимым, а не государственным компаниям. Кроме того, предполагается равный доступ к трубе разных поставщиков с ограничением доли каждого из них в 50%.

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Автор: Яна Либерман
#ес #украина #газопровод #северный поток 2 #мельник #газовая директива

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