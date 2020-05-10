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11:28   10 Мая 2020
Армия

Минобороны РФ получит установочную партию Су-57 в 2020 году

Минобороны РФ получит установочную партию Су-57 в 2020 году

Министерство обороны России получит установочную партию истребителей Су-57 уже в этом году. Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в 2020 году планируется поставить самолеты из установочной партии. В будущем объем истребителей существенно вырастет.

Борисов также рассказал, что государственный контракт, предполагающий поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков ВКС, выполняется точно по графику. 

Кроме этого, выполняются работы по наращиванию боевых возможностей ПАК ФА за счет дооснащения перспективными авиационными средствами поражения большого радиуса действия и перспективной силовой установкой.

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Автор: Илья Романович
#россия #борисов #су-57

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