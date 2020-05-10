Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

Институт национальной памяти Украины предпочитает европейскую модель празднования Дня Победы и выпустил ролик, приуроченный к примирению и годовщине Победы во Второй мировой. Украинский блогер Анатолий Шарий не поддерживает такую направленность.

По словам журналиста, украинское государство в сложившейся ситуации противоречит само себе. Складывается впечатление, что Европа потеряла столько же граждан, сколько республики Советского Союза, в том числе и УССР. Выпущенный видеоролик говорит о том, что институт жалеет о поражении немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Шарий подчеркнул, что не разделяет подобную инициативу празднования Дня Победы. Нельзя примиряться с теми, кто уничтожал мирных граждан СССР. Во Второй мировой войне победил именно Советский Союз, пишет РИА ФАН.