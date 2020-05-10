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11:18   10 Мая 2020
Политика

Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

Институт национальной памяти Украины предпочитает европейскую модель празднования Дня Победы и выпустил ролик, приуроченный к примирению и годовщине Победы во Второй мировой. Украинский блогер Анатолий Шарий не поддерживает такую направленность.

По словам журналиста, украинское государство в сложившейся ситуации противоречит само себе. Складывается впечатление, что Европа потеряла столько же граждан, сколько республики Советского Союза, в том числе и УССР. Выпущенный видеоролик говорит о том, что институт жалеет о поражении немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Шарий подчеркнул, что не разделяет подобную инициативу празднования Дня Победы. Нельзя примиряться с теми, кто уничтожал мирных граждан СССР. Во Второй мировой войне победил именно Советский Союз, пишет РИА ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #день победы #шарий

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