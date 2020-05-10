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10:50   10 Мая 2020
Общество

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Федеральный оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией обновил статистические данные. За последние сутки зарегистрировано 11 012 новых случаев COVID-19 в России.

Новые пациенты выявлены в 83 из 85 регионов страны. Таким образом, общее количество носителей инфекции составило 209 688 человек, умерли 1915 пациентов, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 34 306 россиян. За истекшие сутки поправились 2390 человек.

Ранее ученые Канады и США заявили о том, что жара и влажность не смогут убить коронавирусную инфекцию, а лишь уменьшат ее потенциал к распространению. Медики проанализировали более 370 тысяч пациентов с COVID-19 в Северной Америке.

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Автор: Ирина Большунова
#статистика #коронавирус

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