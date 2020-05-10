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10:38   10 Мая 2020
Политика

Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола

Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола

Бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров рассказал, что продукты, которые должны попасть на стол президента страны, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на кухне ФСО.

На вопрос о личных гастрономических предпочтениях Владимира Путина ресторатор отмечает, что "его кормили несколько раз, но никто не говорил о каких-то предпочтениях".

"Там есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи присутствует специальный санитарный врач", —цитирует Бухарова РИА Новости.

На кухню продукты приходят с сертификатами соответствия и их отправляют на проверку в лабораторию ФСО. Иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось оперативно корректировать меню, резюмировал собеседник агентства.

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Автор: Василий Пименов
#путин #президент #повар #меню

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