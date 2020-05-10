Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, считает президент Владимир Путин. Залогом успеха страны является не только героическое прошлое, но и стремительное развитие.

Национальная идея России построена на подлинном патриотизме и желании граждан сделать все возможное для развития их страны. Президент Владимир Путин уверен, что главный принцип не должен быть "квасным и затхлым", ведь его основная задача — это движение вперед. Патриотизм не означает, что нужно постоянно хвататься лишь за героическое прошлое. Он должен быть обращен в перспективу — тогда Россию ждет заслуженный успех. Своими мыслями глава государства поделился с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

Речь Владимира Путина в День Победы обозначила необходимость сохранения памяти о героизме и самопожертвовании россиян и других народов бывшего СССР во время Великой Отечественной войны. Память о прошлом позволяет не только опираться на опыт предков, но и сохранять мир.