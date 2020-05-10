Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

 Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России

Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России
Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

 Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола

Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

Медики сообщили о 11 012 новых случаях COVID-19 в России за сутки

 Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России

Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России
Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

Шарий напомнил украинцам, что во Второй мировой победил Советский Союз

 Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола

Шеф-повар объяснил тонкости приготовления блюд для президентского стола
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
10:36   10 Мая 2020
Общество

Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России

Путин назвал патриотизм основой национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, считает президент Владимир Путин. Залогом успеха страны является не только героическое прошлое, но и стремительное развитие.

Национальная идея России построена на подлинном патриотизме и желании граждан сделать все возможное для развития их страны. Президент Владимир Путин уверен, что главный принцип не должен быть "квасным и затхлым", ведь его основная задача — это движение вперед. Патриотизм не означает, что нужно постоянно хвататься лишь за героическое прошлое. Он должен быть обращен в перспективу — тогда Россию ждет заслуженный успех. Своими мыслями глава государства поделился с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

Речь Владимира Путина в День Победы обозначила необходимость сохранения памяти о героизме и самопожертвовании россиян и других народов бывшего СССР во время Великой Отечественной войны. Память о прошлом позволяет не только опираться на опыт предков, но и сохранять мир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #патриотизм #национальная идея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...