Коронавирус повлиял на потенциал США в "сдерживании" России и КНР

Ситуация с коронавирусом негативно повлияла на потенциал американской армии в "сдерживании" России и Китая. Об этом заявил аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений.

Речь идет об отмене учений, которые предполагали отработку переброски значительных войск в Европу, на восточный фланг НАТО, чтобы послать России сигнал о готовности США к кризису.

Из-за пандемии коронавируса американцам пришлось сократить количество военных в маневрах Defender Europe 2020. Изначально для участия были заявлены 20 тысяч человек, в итоге число сократилось до шести тысяч, отметил Пиотровский в бюллетене.

Сокращение военных отразилось на отработке тактики США и союзников по "защите балтийских стран и Польши". В частности, пришлось отменить маневры Saber Strike. Кроме этого, отмена учений США с Южной Кореей и Филиппинами не позволяет Вашингтону раскрыть потенциал в "сдерживании" КНР.