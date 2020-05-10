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10:09   10 Мая 2020
Общество

Терапевт Алексеева порекомендовала москвичам не покидать квартир 12 мая

Терапевт Алексеева порекомендовала москвичам не покидать квартир 12 мая

Жаркий вторник ожидает москвичей на следующей неделе. Однако после 12 мая синоптики прогнозируют резкое похолодание. Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, почему в теплый день следует сидеть дома.

Жара, которая придет 12 мая, не позволит с комфортом носить необходимые медицинские маски и перчатки, уверена терапевт. По ее словам, в средствах индивидуальной защиты человек быстро вспотеет. Также Алексеева указывает на опасность, которую несут весенние лучи, передает "Вечерняя Москва".

"При первой весенней инсоляции солнечные лучи злокачественные, они могут вызвать рак кожи, повлиять на образования, спровоцировать их рост", — отметила специалист.

Алексеева также посоветовала не скупать в жару мороженое и напитки со льдом, не сидеть под кондиционерами и вентиляторами, особенно после душа, поскольку это может привести к радикулиту и невралгии. Она отметила, что сама перемена погоды ни на что особо не повлияет, если давление останется прежним.

Режим самоизоляции позволяет сдерживать темпы распространения инфекции. По последним официальным данным, в столице выявлено 104 189 случаев коронавируса. Теперь врачи будут проверять пациентов на инфекцию с помощью новых тестов, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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Автор: Ирина Большунова
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