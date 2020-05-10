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9:56   10 Мая 2020
Экономика

Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию средств из бюджета

Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию средств из бюджета

Для борьбы с коронавирусной инфекцией регионы смогут более свободно использовать денежные средства из бюджета резервного фонда.

Правительство РФ выделило из резервного фонда для регионов свыше 65,8 миллиардов рублей. Кроме того, кабмин расширил полномочия, которые позволят регионам использовать эти средства на то, чтобы побороть коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась сегодня в документе, опубликованном на сайте Кабмина РФ.

Средства можно будет использовать для оснащения всем необходимым медицинских учреждений, для создания коечного фонда, приобретения оборудования для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в документе. Улучшать оснащение можно будет как в действующих, так и перепрофилируемых медицинских учреждениях. Такой подход создаст комфортные условия для пациентов и врачей, а также поспособствует оказанию эффективной и своевременной помощи больным гражданам.

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Автор: Борис Нестеров
#резервный фонд #регионы #коронавирус

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