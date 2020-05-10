Британские связисты опубликовали послания нацистов накануне поражения Германии

Связисты Великобритании обнародовали послания нацистов, перехваченные перед окончанием Второй мировой войны в Европе.

В одном сообщении говорится, что британские солдаты вошли в Куксхафен — послание значится под авторством лейтенанта Кункеля, который служил в спецслужбе ВВС Германии, а потом сдался британцам. Лейтенант отправил его 7 мая 1945 года. Кункель сообщил, что прекращает радиосигнал и пожелал всего наилучшего.

4 мая британцы перехватили сообщение от немецкого солдата, который спрашивал, есть ли у кого-нибудь сигареты. Послание было отправлено с датской стороны. Солдату пришел ответ, что папирос ни у кого нет.