Медики из Уханя обнаружили новых пациентов с COVID-19

Доктора из Китая обнаружили новых пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Ухань провинции Хубэй.

Под медицинским наблюдением в больнице Уханя находится один человек, состояние которого оценивается как тяжелое. Также доктора зафиксировали еще 17 зараженных, у которых заболевание протекает без проявления клинических симптомов. Всего в регионе за последние сутки было выявлено 14 подтвержденных случаев COVID-19, 20 бессимптомных носителей и еще 74 человека выздоровели. Информацию подтвердили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

За все время борьбы с болезнью в регионе было обнаружено 68 129 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 50 334 наблюдались в Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила, что COVID-19 перешел в статус пандемии 11 марта этого года.

Последнюю информацию об эпидемиологической ситуации в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сайте своевременно публикуются приказы правительства, нацеленные на эффективное и скорейшее решение сложившейся ситуации. Помимо этого там указан телефон единой горячей линии и описания симптомов.