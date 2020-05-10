Участники фондового рынка призывают Мосбиржу возместить убытки

Позиция Московской биржи, приостановившей торги фьючерсами на нефть WTI в апреле, была некорректной, считает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

По инициативе "Открытие Брокер", БКС и "Финам" руководству Мосбиржи направлено письмо, где отмечается, что торговая площадка могла действовать более эффективно в ситуации обвала цен до отрицательных значений. Торги были остановлены на планке 8,84 доллара за баррель, а контракты закрыты в соответствии с ценой на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) — минус 37,63 доллара.

Торгово-клиринговая инфраструктура оказалась не готова обеспечить торговлю ниже нуля. Клиенты лишились возможности торговать, а брокеры — закрывать их позиции, поэтому держатели фьючерсов понесли большие потери. Однако еще в начале апреля Мосбиржа получила от CME (мировой биржевой группы) предупреждение о расширении торгового функционала с возможностью ухода цен в отрицательную зону. Исходя из этого, некоторые участники рынка хотят добиться возмещения убытков, пишет ТАСС.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов ранее рассказал, что запасы финансовой прочности позволят РФ пережить падение цены на нефть до 10 долларов.