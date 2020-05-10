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 Украинские СМИ скрыли советские награды при трансляции Дня Победы из Минска

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 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
9:17   10 Мая 2020
Политика

Украинские СМИ скрыли советские награды при трансляции Дня Победы из Минска

Украинские СМИ скрыли советские награды при трансляции Дня Победы из Минска

Белоруссия 9 мая провела традиционный парад Победы. Его показывали СМИ на Украине. Один из телеканалов скрыл советские награды участников, о чем сообщили телезрители.

Речь идет о телеканале КРТ, который действовал в рамках закона о декоммунизации. Цензурные плашки накладывались в режиме реального времени, пишет ФАН.

Ранее Киев утвердил на территории страны сразу четыре законодательных акта, которые осуждают коммунистический режим. В рамках этих документов действует запрет на показ любых символов СССР. Кроме того, законы осуждают все, связанное с коммунистическим режимом, а также рассекречивают архивы советских специальных служб.

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Автор: Василий Пименов
#украина #декоммунизация #цензура #парад победы

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