Украинские СМИ скрыли советские награды при трансляции Дня Победы из Минска

Белоруссия 9 мая провела традиционный парад Победы. Его показывали СМИ на Украине. Один из телеканалов скрыл советские награды участников, о чем сообщили телезрители.

Речь идет о телеканале КРТ, который действовал в рамках закона о декоммунизации. Цензурные плашки накладывались в режиме реального времени, пишет ФАН.

Ранее Киев утвердил на территории страны сразу четыре законодательных акта, которые осуждают коммунистический режим. В рамках этих документов действует запрет на показ любых символов СССР. Кроме того, законы осуждают все, связанное с коммунистическим режимом, а также рассекречивают архивы советских специальных служб.