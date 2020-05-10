Обама считает, что Трамп превратил ситуацию с коронавирусом в "хаотичное бедствие"

Администрация президента Дональда Трампа не справляется с коронавирусом так, как этого требует ситуация. В этом убежден бывший глава Белого дома Барак Обама.

Экс-президент считает, что нынешняя администрация придерживается принципа "плевать на всех остальных". Поэтому ответ на этот глобальный кризис получился таким "вялым и спорадическим". Информацией об этом поделилось CNN, сославшись на запись беседы предшественника Трампа с бывшими сотрудниками Белого дома.

Обама заявил, что ситуация с коронавирусом из-за Трампа превратилась в "хаотичное бедствие". Он в связи с этим намерен потратить все силы, чтобы поддержать на грядущих президентских выборах Джо Байдена, передает ФАН.

США в настоящее время занимают первое место в списке стран по количеству выявленных случаев COVID-19. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о коронавирусе.