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 Украинские СМИ скрыли советские награды при трансляции Дня Победы из Минска

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9:05   10 Мая 2020
Политика

Обама считает, что Трамп превратил ситуацию с коронавирусом в "хаотичное бедствие"

Обама считает, что Трамп превратил ситуацию с коронавирусом в "хаотичное бедствие"

Администрация президента Дональда Трампа не справляется с коронавирусом так, как этого требует ситуация. В этом убежден бывший глава Белого дома Барак Обама.

Экс-президент считает, что нынешняя администрация придерживается принципа "плевать на всех остальных". Поэтому ответ на этот глобальный кризис получился таким "вялым и спорадическим". Информацией об этом поделилось CNN, сославшись на запись беседы предшественника Трампа с бывшими сотрудниками Белого дома.

Обама заявил, что ситуация с коронавирусом из-за Трампа превратилась в "хаотичное бедствие". Он в связи с этим намерен потратить все силы, чтобы поддержать на грядущих президентских выборах Джо Байдена, передает ФАН.

США в настоящее время занимают первое место в списке стран по количеству выявленных случаев COVID-19. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о коронавирусе.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #обама #трамп #коронавирус

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