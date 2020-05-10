Депутат ГД предложил сделать обязательным наличие высшего образования у экскурсоводов

Гидов и экскурсоводов в России могут обязать получать высшее профильное образование. Кроме того, брать на эту должность предложили только российских граждан. Автором соответствующей инициативы стал депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов.

Предложение Морозова уже было внесено в Государственную думу и будет рассмотрено на следующей неделе. Депутат считает, что работать гидом-переводчиком и экскурсоводом в России должен только гражданин этой страны. Кроме того, он предложил обязать представителей профессии иметь образование в сфере туризма или культуры.

Предполагается, что заниматься разработкой требований к экскурсоводам и гидам-переводчикам будет Ростуризм. Морозов считает, что только российский гражданин может в совершенстве владеть русским языком, а также знать культуру, историю и традиции своей страны, передает "Парламентская газета".