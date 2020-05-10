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8:12   10 Мая 2020
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Пираты атаковали два судна в Гвинейском заливе

Пираты атаковали два судна в Гвинейском заливе

Троих россиян похитили во время вооруженных нападений пиратов на два судна, передвигавшихся по акватории Гвинейского залива. Информацию об этом передает Dryad Global со ссылкой на собственные источники.

Согласно опубликованным данным, изначально пираты напали на грузовое судно RIO MITONG, в результате чего были захвачены двое членов экипажа корабля. Предположительно, в плену могли оказаться россиянин и украинец. Злоумышленники приблизились к цели на быстроходных лодках. Инцидент произошел в двух морских милях от порта Малабо. 

Вскоре была совершена вторая атака на исследовательское судно DJIBLOHO недалеко от Экваториальной Гвинеи. По неофициальным сведениям, с корабля были похищены двое граждан России. Как отмечают авторы публикации, другие члены экипажа в настоящее время находятся в безопасности. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #пираты #гвинейский залив

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