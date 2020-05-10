Сотрудники МЧС продезинфицировали свыше 15,7 тыс. зданий и сооружений

Специалисты МЧС России для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, провели дезинфекцию больше 15,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом сообщают источники.

Специальной санитарной обработке подвергли 2 860 объектов социального обслуживания, более 15,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Также продезинфицировано более 940 лечебных учреждений и 720 образовательных учреждений, передает ТАСС.

В самом МЧС дезинфекцию проводят на регулярной основе. Сотрудники ведомства также обработали больше 3 500 км дорог и около 35 тыс. единиц техники.

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